Кинокритик: Бельмондо - человек, победивший время
Кинокритик Давид Шнейдеров вспомнил неудачный дебют актера, которому, однако, удалось стать символом французского кино.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ушедшего сегодня из жизни актера Жана-Поля Бельмондо символом французского кинематографа, который надолго останется кумиром для миллионов зрителей по всему миру.
«Бельмондо был символом французского кино. Его всегда озвучивал Николай Караченцов, для десятков миллионов советских зрителей Бельмондо говорил его голосом. Любопытно, что когда он в первый раз появился на экране в 1957 году (фильм «Мольер» - НСН), прошло не то чтобы незамеченным, более того – все сцены с его участием были вырезаны. Такой был неудачный дебют. Это человек, который победил время, возраст и остался с нами на века», – рассказал критик.
По мнению Шнейдерова, Бельмондо на экране создал образ стопроцентного мужчины.
«Бельмондо всегда играл мужчину. Забавно, что он мог играть две роли в одном фильме – актера и каскадера, где актер явно был нетрадиционной сексуальной ориентации (фильм «Чудовище» – НСН), и при этом Бельмондо всегда оставался мужчиной в высшем смысле этого слова, потому что мужчина от сексуальной ориентации не зависит», - отметил Шнейдеров.
О смерти Жана-Поля Бельмондо сообщило сегодня агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката. Актеру было 88 лет. Славу Бельмондо принесла в 1959 году роль аморального поклонника Хамфри Богарта в манифесте французской «новой волны» — фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании».
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