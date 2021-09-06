Кинокритик: Бельмондо - человек, победивший время

По мнению Шнейдерова, Бельмондо на экране создал образ стопроцентного мужчины.

«Бельмондо всегда играл мужчину. Забавно, что он мог играть две роли в одном фильме – актера и каскадера, где актер явно был нетрадиционной сексуальной ориентации (фильм «Чудовище» – НСН), и при этом Бельмондо всегда оставался мужчиной в высшем смысле этого слова, потому что мужчина от сексуальной ориентации не зависит», - отметил Шнейдеров.

О смерти Жана-Поля Бельмондо сообщило сегодня агентство France-Presse со ссылкой на его адвоката. Актеру было 88 лет. Славу Бельмондо принесла в 1959 году роль аморального поклонника Хамфри Богарта в манифесте французской «новой волны» — фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании».

