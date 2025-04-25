В Русском музее откроется выставка художника передвижника Ивана Похитонова

В экспозиции будут представлены 150 картин пейзажиста, а также графика, предметы декоративно-прикладного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева и частных собраний.

Среди произведений Похитонова на выставке можно будет увидеть портреты И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, а также раннюю работу художника «Фазаны» с дарственной надписью Алексею Боголюбову.

Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

