Музей «Куликово поле» покажет найденное редкое оружие Смутного времени

Город-крепость Епифань обороняли служилые люди в XVI-XVII веках. Эти же люди активно участвовали в событиях Смутного времени начала XVII века на территории современной Тульской области, а также за ее пределами.

Топорик-чекан был найден в районе Платоновского парка Тулы. Отличительная особенность топорика - скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Это вооружение на Руси встречалось нечасто – оно возникло на юго-востоке Европы и широко применялось в Турции.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», музея-заповедника «Куликово поле» сообщил о получении от археологов уникальный образец оружия XVI-XVII веков – клевец. Согласно оценкам специалистов, он мог принадлежать князю или воеводе той же эпохи Смутного времени.

