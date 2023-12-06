Музей «Куликово поле» покажет найденное редкое оружие Смутного времени
Топорик-чекан эпохи Смутного времени выставят в экспозиции о городе-крепости Епифань. Такой раритет впервые обнаружен при археологических раскопках в России. Его реставрацию проведут специалисты музея-заповедника «Куликово поле», сообщили в администрации.
Там подчеркнули, что ранее такие виды топориков периода Смутного времени среди археологического материала не фиксировались. Новая выставка «Епифань. Крепость на границе поля» повествует о Большой Засечной черте и Епифанском остроге в качестве одного из ее форпостов.
Город-крепость Епифань обороняли служилые люди в XVI-XVII веках. Эти же люди активно участвовали в событиях Смутного времени начала XVII века на территории современной Тульской области, а также за ее пределами.
Топорик-чекан был найден в районе Платоновского парка Тулы. Отличительная особенность топорика - скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Это вооружение на Руси встречалось нечасто – оно возникло на юго-востоке Европы и широко применялось в Турции.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», музея-заповедника «Куликово поле» сообщил о получении от археологов уникальный образец оружия XVI-XVII веков – клевец. Согласно оценкам специалистов, он мог принадлежать князю или воеводе той же эпохи Смутного времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru