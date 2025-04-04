Медь подешевела максимально с июля 2022 года на новостях о пошлинах

Медь потеряла в цене в ходе торгов на Лондонской бирже металлов 5,1% и упала до 8890,5 долларов за тонну. Это максимальное снижение цены с июля 2022 года.

Как отмечают аналитик рынка, падение связано с опасением инвесторов относительно возможности глобальной рецессии на фоне эскалации торговой войны после введения Вашингтоном масштабных пошлин на товары из большинства стран га Земле.