«Будем бороться!» В крымских музеях не знают о попытках продать скифское золото

«Сведениями о том, являются ли конфискованные полицией Испании ценности «скифским золотом», которое было вывезено из крымских музеев на выставку в Бонн, а затем в Амстердам в 2013-2014 годах, не располагаем», - отметили в официальном сообщении музея для "Национальной службы новостей".

Также в пресс-службе рассказали о ситуации с разбирательствами по «скифскому золоту». Так, музеи Крыма считают решения судов несправедливыми и планируют продолжать бороться за культурное наследие.

«Экспонаты выставки, находившиеся в четырех крымских музеях, в 2013 году были переданы Музею Алларда Пирсона при Университете Амстердама для проведения выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Несмотря на завершение выставки в августе 2014 года, нидерландская сторона отказалась возвращать музеям культурные ценности в нарушение условий заключенных договоров. В том же году было инициировано судебное разбирательство. К сожалению, Верховный суд Нидерландов сохранил неконструктивный вектор, избранный нижестоящими судами. Несмотря на данное негативное решение, музеи не теряют надежды на восстановление справедливости и не перестанут бороться за наследие Крымского полуострова всеми доступными законными способами», - заключили там.

В 2017 году президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что не сомневается в правомерности возвращения музейных ценностей в Крым.



