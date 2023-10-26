«Будем бороться!» В крымских музеях не знают о попытках продать скифское золото
Скифское золото официально находится в Амстердаме по решению Верховного суда Нидерландов, рассказали НСН в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея.
Скифское золото все еще находится в Амстердаме по решению Верховного суда Нидерландов, рассказали НСН в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Представители музея отметили, что им ничего не известно о попытках продать коллекцию в Испании.
Накануне испанская полиция сообщила, что ей удалось пресечь попытку продажи скифского золота. Стражи порядка изъяли золотые украшения эпохи скифов, пресса оценивает их в 60 миллионов евро. Предположительно все эти предметы были украдены из музейной коллекции. Злоумышленники попытались нелегально продать их на испанской территории. Правоохранители взяли под стражу двух испанцев и трех украинцев. Их подозревают в незаконном вывозе культурных ценностей, а также в отмывании денег.
«Сведениями о том, являются ли конфискованные полицией Испании ценности «скифским золотом», которое было вывезено из крымских музеев на выставку в Бонн, а затем в Амстердам в 2013-2014 годах, не располагаем», - отметили в официальном сообщении музея для "Национальной службы новостей".
Также в пресс-службе рассказали о ситуации с разбирательствами по «скифскому золоту». Так, музеи Крыма считают решения судов несправедливыми и планируют продолжать бороться за культурное наследие.
«Экспонаты выставки, находившиеся в четырех крымских музеях, в 2013 году были переданы Музею Алларда Пирсона при Университете Амстердама для проведения выставки «Крым: золото и секреты Черного моря». Несмотря на завершение выставки в августе 2014 года, нидерландская сторона отказалась возвращать музеям культурные ценности в нарушение условий заключенных договоров. В том же году было инициировано судебное разбирательство. К сожалению, Верховный суд Нидерландов сохранил неконструктивный вектор, избранный нижестоящими судами. Несмотря на данное негативное решение, музеи не теряют надежды на восстановление справедливости и не перестанут бороться за наследие Крымского полуострова всеми доступными законными способами», - заключили там.
В 2017 году президент Пушкинского музея Ирина Антонова в беседе с НСН заявила, что не сомневается в правомерности возвращения музейных ценностей в Крым.
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