Кевин Де Брейне решил уйти из ФК «Манчестер Сити»
Бельгийский футболист Кевин Де Брёйне в своих соцсетях объявил, что по окончании сезона 2024/2025 он уйдет из ФК «Манчестер Сити».
По словам 33-летнего полузащитника, который провёл в составе «горожан» 10 лет, «любая история подходит к концу», однако время проведённое в английском клубе стало для него «лучшей главой».
«Это будут мои последние месяцы в качестве игрока «Манчестер Сити». Писать об этом нелегко... Давайте наслаждаться последними мгновениями вместе!» - написал он.
К настоящему времени бельгиец сыграл за «горожан» 413 матчей. На его счету 106 голов и 174 результативные передачи.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, заявил, что Де Брёйне сделал большой вклад в те успехи, которых добился клуб в последнее десятилетие. Он также подчеркнул, что в оставшихся играх за команду бельгиец «получит любовь и признание, которых заслуживает».
Ранее «Манчестер Сити» объявил о новом 10-летнем контракте с норвежским нападающим Эрлингом Холанном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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