Экс-сотрудника МО Чекмазова отправили в колонию по делу о взятках
Бышего сотрудника Минобороны РФ Андрея Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму более 16 млн рублей. Об этом заявил его адвокат Жанат Бекетов.
По словам юриста, 235-й Гарнизонный военный суд назначил Чекмазову наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима.
Также экс-сотрудника военного ведомства лишили звания полковника запаса. После освобождения Чекмазову в течение трёх лет будет запрещено занимать должности на госслужбе.
Ранее экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов получил 13 лет колонии за взятку, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru