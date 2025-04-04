Экс-сотрудника МО Чекмазова отправили в колонию по делу о взятках

По словам юриста, 235-й Гарнизонный военный суд назначил Чекмазову наказание в виде лишения свободы на семь лет в колонии строгого режима.

Также экс-сотрудника военного ведомства лишили звания полковника запаса. После освобождения Чекмазову в течение трёх лет будет запрещено занимать должности на госслужбе.

Ранее экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов получил 13 лет колонии за взятку, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия, сообщает RT.