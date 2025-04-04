Спасатели-медики из РФ вернули к жизни пациента в Мьянме
4 апреля 202516:34
Спасатели-медики из России вернули к жизни пациента в Мандалае в Мьянме. Об этом журналистам заявил начальник отряда «Центроспас» МЧС РФ Александр Кресан.
По его словам, реанимацию пациенту, поступившему в аэромобильный госпиталь ведомства, проводили более часа.
«Российским медикам удалось запустить сердце, мужчину перевели на аппарат ИВЛ и доставили в больницу», - заключил он.
Ранее спасатели МЧС РФ извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru