Спасатели-медики из РФ вернули к жизни пациента в Мьянме

Спасатели-медики из России вернули к жизни пациента в Мандалае в Мьянме. Об этом журналистам заявил начальник отряда «Центроспас» МЧС РФ Александр Кресан.

Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3301 человек

По его словам, реанимацию пациенту, поступившему в аэромобильный госпиталь ведомства, проводили более часа.

«Российским медикам удалось запустить сердце, мужчину перевели на аппарат ИВЛ и доставили в больницу», - заключил он.

Ранее спасатели МЧС РФ извлекли двух погибших из-под завалов в Мьянме после землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧС РФСпасателиЗемлетрясениеМьянма

Горячие новости

Все новости

партнеры