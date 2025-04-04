СМИ: Один человек погиб из-за схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве

Один человек погиб и трое пострадали из-за схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве, пишут СМИ.

В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

Авария произошла на строящихся путях станции «Рассудово».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает транспортная прокуратура. На место происшествия выехал заместитель прокурора Евгений Ноговицын.

Ранее сразу семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов недалеко от Мурома Владимирской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
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