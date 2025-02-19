«Музей добра и зла»: Промоутер Финкельштейн выкупит бывший СИЗО «Кресты»

«О концертной площадке речи не шло. Я имел в виду фестивальную площадку, потому что там есть знаковое место для фестивалей. Так что да, я готов подтвердить, что я планирую, если коротко, сделать там музей добра и зла. Что касается цены, я думаю, что она даже завышенная. Речь сейчас пока идет именно о концепте. Чтобы там что-то сделать, надо это согласовать, так как это памятник архитектуры. Самое главное, это оставить сами «Кресты» в том виде, в котором они были построены. Поэтому наша задача - не навредить архитектуре и сделать из этого бизнес-проект. Поэтому задача, честно говоря, очень сложная. Но, так как все-таки наша сильная часть - это креатив, я думаю, что я готов попробовать», - уточнил он.

Ранее Финкельштейн заявил НСН, что ни одна из российских металл-групп не сможет сегодня собрать стадион уровня «Лужников», если только это не группа Metallica.

