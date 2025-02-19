«Музей добра и зла»: Промоутер Финкельштейн выкупит бывший СИЗО «Кресты»
Главной задачей при открытии фестивальной площадки в «Крестах» станет сохранение этого памятника культуры в первоначальном виде, и это будет сложно, заявил НСН Евгений Финкельштейн.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн подтвердил НСН, что намерен выкупить ранее действующий и один из самых крупных в стране СИЗО № 1 «Кресты» в Санкт-Петербурге, где намерен создать музей добра и зла.
О том, что из легендарных питерских «Крестов» собираются сделать концертно-музейную площадку сообщил Telegram-канал Mash. По данным Telegram-канала, потенциальным новым владельцем станет глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Аукцион на историческое здание бывшего СИЗО состоится уже в пятницу, стартовая цена — 1,1 млрд рублей. Финкельштейн отметил, что для начала потребуется обязательное согласование с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
«О концертной площадке речи не шло. Я имел в виду фестивальную площадку, потому что там есть знаковое место для фестивалей. Так что да, я готов подтвердить, что я планирую, если коротко, сделать там музей добра и зла. Что касается цены, я думаю, что она даже завышенная. Речь сейчас пока идет именно о концепте. Чтобы там что-то сделать, надо это согласовать, так как это памятник архитектуры. Самое главное, это оставить сами «Кресты» в том виде, в котором они были построены. Поэтому наша задача - не навредить архитектуре и сделать из этого бизнес-проект. Поэтому задача, честно говоря, очень сложная. Но, так как все-таки наша сильная часть - это креатив, я думаю, что я готов попробовать», - уточнил он.
Ранее Финкельштейн заявил НСН, что ни одна из российских металл-групп не сможет сегодня собрать стадион уровня «Лужников», если только это не группа Metallica.
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