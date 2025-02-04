Финкельштейн заявил, что хотел бы привезти Канье Уэста в РФ

На фоне скандала на премии «Грэмми», в который угодили американский репер и миллиардер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал, что думает о том, чтобы привезти его в Россию. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с «Грэмми» после того, как Бьянка предстала на дорожке в «голом» платье, которое обнажало все ее тело.