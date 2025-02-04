Финкельштейн заявил, что хотел бы привезти Канье Уэста в РФ

На фоне скандала на премии «Грэмми», в который угодили американский репер и миллиардер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори, глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал, что думает о том, чтобы привезти его в Россию. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ранее Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с «Грэмми» после того, как Бьянка предстала на дорожке в «голом» платье, которое обнажало все ее тело.

Канье Уэст вернул себе статус миллиардера

«Это все не так легко, все не так делается быстро. Успеть, можно, конечно. Посмотрим», – сказал Финкельштейн.

Он отметил, что «думал» о том, чтобы привезти репера в Россию, однако сейчас это большая проблема и «длительный процесс», когда речь идет о таком крупном артисте.

Ранее стало известно, что американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) выступит в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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