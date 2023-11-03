Мультсериал «Фиксики» получил награду детской премии от телеканала «Карусель»
Мультсериал «Фиксики» назван победителем в номинации «Главный познавательный анимационный сериал» по итогам Национальной детской премии «Главные герои-2023» от телеканала «Карусель», сообщили в пресс-службе телеканала.
Торжественная церемония вручения наград прошла в Государственном Кремлевском Дворце в Москве накануне.
Национальная детская премия «Главные Герои» впервые появилась в 2017 году, став затем ежегодной наградой, которая присуждается исключительно детьми на основе общероссийского голосования.
Телеверсия гала-концерта выйдет в эфир телеканала «Карусель» 4 ноября в 18.00.
Ранее китайская корпорация купила права на показ «Фиксиков», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru