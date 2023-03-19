Мультфильмы «Три богатыря» станут основой для сериала

Планируется снять шесть эпизодов по 20 минут к тем, 11 лентам, которые уже видели зрители. Бронзит не раскрыл, на каком стриминговом ресурсе выйдет сериал.

При этом режиссер сообщил о готовящейся в конце 2023 года премьере полнометражной анимационной ленты «Три богатыря и Пуп земли».

Сериал посвящен приключениям русских богатырей Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, живших в Киевской Руси во времена правления царя Владимира Красное Солнышко.

