Мультфильмы «Три богатыря» станут основой для сериала

Студия «Мельница» начала работу над сериалом по мультфильмам «Три богатыря». Об этом рассказал ТАСС режиссер первой полнометражки Константин Бронзит.

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Планируется снять шесть эпизодов по 20 минут к тем, 11 лентам, которые уже видели зрители. Бронзит не раскрыл, на каком стриминговом ресурсе выйдет сериал.

При этом режиссер сообщил о готовящейся в конце 2023 года премьере полнометражной анимационной ленты «Три богатыря и Пуп земли».

Сериал посвящен приключениям русских богатырей Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, живших в Киевской Руси во времена правления царя Владимира Красное Солнышко.

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ФОТО: РИА Новости
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