Мультфильмы «Три богатыря» станут основой для сериала
Студия «Мельница» начала работу над сериалом по мультфильмам «Три богатыря». Об этом рассказал ТАСС режиссер первой полнометражки Константин Бронзит.
Планируется снять шесть эпизодов по 20 минут к тем, 11 лентам, которые уже видели зрители. Бронзит не раскрыл, на каком стриминговом ресурсе выйдет сериал.
При этом режиссер сообщил о готовящейся в конце 2023 года премьере полнометражной анимационной ленты «Три богатыря и Пуп земли».
Сериал посвящен приключениям русских богатырей Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца, живших в Киевской Руси во времена правления царя Владимира Красное Солнышко.
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