Собянин: Созданные в Москве мультфильмы популярны во всем мире
С 2022 года 20 московских кинокомпаний получили 55 млн рублей финансовой поддержки. Благодаря поддержке Московского экспортного центра киноцентры заключили экспортные контракты на сумму 7,9 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других. Зрители больше всего полюбили мультики «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино», «Снежная Королева», «Приключения Пети и Волка» - и это только некоторые, всех и не перечислить. Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах», - сообщил Сергей Собянин.
Собянин пообещал продолжить поддерживать кинокоммпании и в 2023 году. Для них организуют отраслевую бизнес-миссиюв рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). Также студии Москвы в ноябре в Индии представят объединенную экспозиция в рамках Film Bazaar.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 241 / сут.
Умерли
397 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 481 / сут.
- На Украине от Зеленского требуют провести досрочные выборы
- Эксперты раскрыли опасность храпа у детей
- Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО
- В ВСУ объяснили оборону Артемовска планом «выиграть время»
- Стало известно, когда начнется запуск электронных виз для иностранных туристов в России
- Из горящего здания на северо-востоке Москвы спасли четырех человек
- Предсказавший развал СССР историк прогнозирует угрозу НАТО от РФ
- В Минобороны РФ заявили об ударах по 75 артподразделениям ВСУ
- Уходя, Кудрин назвал кандидатов на должность главы Счетной палаты
- Политика ФРС может вызвать банкротство банков в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru