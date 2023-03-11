Собянин: Созданные в Москве мультфильмы популярны во всем мире

«Московские мультфильмы смотрят по всему миру: на Шри-Ланке, в странах Латинской Америки, Китае, Турции, Вьетнаме и многих других. Зрители больше всего полюбили мультики «Принцесса и Дракон», «Два хвоста», «Новое Простоквашино», «Снежная Королева», «Приключения Пети и Волка» - и это только некоторые, всех и не перечислить. Город поддерживает продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. Например, выдает гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах», - сообщил Сергей Собянин.



Собянин пообещал продолжить поддерживать кинокоммпании и в 2023 году. Для них организуют отраслевую бизнес-миссиюв рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). Также студии Москвы в ноябре в Индии представят объединенную экспозиция в рамках Film Bazaar.

