Космонавт Олег Кононенко стал героем нового эпизода мультсериала «Простоквашино»

Герой России, космонавт и глава отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко принял участие в создании новой серии мультсериала «Простоквашино» от студии «Союзмультфильм». Эпизод под названием «Космический рекорд» можно увидеть в онлайн‑кинотеатре Okko.

В центре сюжета — очередная мечта Шарика о покорении космоса. Вдохновившись интервью с реальным командиром отряда космонавтов, персонаж узнаёт про новый набор и загорается желанием попробовать свои силы. В итоге Шарик затевает строительство собственной МКС прямо на чердаке. Матроскин же вовсе не в восторге от этой идеи и пускается на разные уловки, чтобы вернуть друга к обычным делам.

Олег Кононенко поделился впечатлениями от необычного для себя опыта: «Идея мне кажется интересной, хотя для меня это совершенно новая работа. Такой формат даёт возможность напрямую обращаться к самым маленьким зрителям. „Простоквашино“ по‑прежнему любят во многих семьях, и здорово, что с помощью мультфильма можно вновь пробудить интерес к космосу — показать его не как нечто далёкое и недостижимое, а как реальную, вполне понятную цель».

Мультсериал «Простоквашино», который продолжает историю, начатую в классических мультфильмах по книгам Эдуарда Успенского, выходит с 2018 года. Голоса персонажам дарят известные актёры: Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Татьяна Шарко (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Антон Савенков (Шарик) и другие.

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