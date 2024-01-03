Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» возглавил российский прокат

Мультипликационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» стал лидером российского проката в последние выходные 2023 года, сообщил портал kinobusiness.com.

В российских кинотеатрах 18 января выходит фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»

Картина режиссеров Константина Феоктистова и Константина Бирюкова собрала 154,2 миллиона рублей.

На втором месте находятся «Елки 10» (45,9 миллиона). Тройку лидеров замыкает «Манюня: Новогоднее приключение» (34,7 миллиона).

Ранее Константин Феоктистов анонсировал выход на экраны мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» в декабре 2024 года. В декабре 2025-го состоится премьера сиквела «Чебурашки», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кинопрокатная компания Вольга / СТВ
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