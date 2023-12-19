В российских кинотеатрах 18 января выходит фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке»

18 января 2024 года кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах легендарный фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке».

Сюжет картины разворачивается в средневековой Японии XV века. В центре сюжета молодой принц Аситака, который подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления.

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До этого компания-прокатчик «Русский Репортаж» опубликовала сразу две версии дублированного на русский язык трейлера мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.

Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Russian World Vision / кадр из фильма
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