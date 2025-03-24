Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» получил премию «Ника»

«Лунтик. Возвращения домой» заработал в российском прокате 507 млн рублей, став самой успешной картиной октября 2024 года. Константин Бронзит, ранее дважды номинировавшийся на премию «Оскар», говорил тогда НСН, что рад хорошему старту

«Фильм явно ждали, на него пошли. Судя по отзывам в интернете, люди довольны, проект всем нравится. Дети и те, кто в своем детстве смотрели "Лунтика" - это и есть целевая аудитория. По долгу службы отбывать повинность вместе с детьми придут и родители, они удивятся, что им это тоже понравится», - отмечал Бронзит.

Со своей стороны, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил «Радиоточке НСН», что аудитория «Лунтика» это самый младший сегмент зрителей — дошкольники и школьники младших классов.



