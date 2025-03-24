Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» получил премию «Ника»
Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» режиссера Константина Бронзита стал победителем Национальной кинематографической премии «Ника» в номинации лучшая анимационная работа, передает с церемонии награждения специальный корреспондент НСН.
В числе конкурентов «Лунтика» были «Необыкновенная история одного льва» и «Ручей, бегущий в горы».
«Лунтик. Возвращения домой» заработал в российском прокате 507 млн рублей, став самой успешной картиной октября 2024 года. Константин Бронзит, ранее дважды номинировавшийся на премию «Оскар», говорил тогда НСН, что рад хорошему старту
«Фильм явно ждали, на него пошли. Судя по отзывам в интернете, люди довольны, проект всем нравится. Дети и те, кто в своем детстве смотрели "Лунтика" - это и есть целевая аудитория. По долгу службы отбывать повинность вместе с детьми придут и родители, они удивятся, что им это тоже понравится», - отмечал Бронзит.
Со своей стороны, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил «Радиоточке НСН», что аудитория «Лунтика» это самый младший сегмент зрителей — дошкольники и школьники младших классов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru