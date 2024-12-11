Мультфильм «Грузовички» выйдет в России в 2026 году
Кинопрокатная компания «Вольга» запускает новую анимационную франшизу «Грузовички» совместно с компанией «Форпост Продакшн». Об этом объявила компания в рамках международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес».
Гостям форума был показан 30-секундный ролик с главным героем будущего полнометражного фильма – карьерным грузовичком-подростком Саней, который поздравил зрителей с наступающим Новым годом. Премьера картины состоится в 2026 году.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что у медвежонка Паддингтона огромная армия фанатов в России, третья часть его приключений вполне сможет собрать 500 млн рублей даже при скромных показателях в мировом прокате, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru