Мультфильм «Грузовички» выйдет в России в 2026 году

Кинопрокатная компания «Вольга» запускает новую анимационную франшизу «Грузовички» совместно с компанией «Форпост Продакшн». Об этом объявила компания в рамках международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес».

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Гостям форума был показан 30-секундный ролик с главным героем будущего полнометражного фильма – карьерным грузовичком-подростком Саней, который поздравил зрителей с наступающим Новым годом. Премьера картины состоится в 2026 году.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что у медвежонка Паддингтона огромная армия фанатов в России, третья часть его приключений вполне сможет собрать 500 млн рублей даже при скромных показателях в мировом прокате, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кинопрокатная компания "Вольга"
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