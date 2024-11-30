За два дня: Сборы «Паддингтона-3» в России превысили 100 млн руб.

Фильм «Приключения Паддингтона-3» в день премьеры возглавил прокат в России, заработав почти 17,5 млн рублей. 

На этой неделе в российских кинотеатрах вышел семейный фильм «Приключения Паддингтона-3». Предыдущие две части путешествий медвежонка в красной шапочке и синем плаще были достаточно успешными в прокате. При этом представители киноиндустрии пророчат новому «Паддингтону» сборы до 500 млн рублей в России.

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БОГАТЕНЬКИЙ МИШКА

За первые два дня сборы комедии «Приключения Паддингтона-3» в российском прокате превысили 100 млн рублей, передает «Чемпионат». Лента вышла на большие экраны 28 ноября, возглавив в день премьеры прокат в России.

В первый день, по подсчетам «Kinobusiness.com», комедия собрала почти 17,5 млн рублей. При этом, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», за первый уик-энд проката лента может заработать примерно 250 млн рублей.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН объяснил, что у медвежонка Паддингтона огромная армия фанатов в России, третья часть его приключений вполне сможет собрать 500 млн рублей даже при скромных показателях в мировом прокате, однако до 700-800 млн рублей дойти будет крайне тяжело.

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«"Приключения Паддингтона-3" — самый ожидаемый фильм второй половины ноября. К сожалению, те цифры, которые он показывает в мировом прокате, достаточно скромные, надеемся, у фильма получится разогнаться в выходные. Это наиболее удачное время для семейного контента. Пока что фееричного интереса к картине нет. Ожидания индустрии были в диапазоне 700-800 млн рублей, но боюсь, что к этой цифре ему крайне тяжело будет прийти. Однако большая семейная картина с огромной армией фанатов должна собрать хотя бы 500 млн рублей. Очень надеемся, что до этой цифры он дотянется, особенно с учетом того, что в последнее время такие фильмы, как "Субстанция", "Граф Монте-Кристо", от которых никто не ждал подобных результатов, достигают этой отметки», - считает он.

Третья часть «Приключений Паддингтона» рассказывает о путешествии медвежонка и семьи Браун на его далекую родину — в Перу. Роли в картине исполнили Антонио Бандерас, Бен Уишоу, Оливия Колман, Хью Бонневилль, Эмили Мортимер и другие. В первых частях фильма также играли Николь Кидман и Хью Грант. Продюсерами «Паддингтона-3» стали Рози Элисон, Джеффри Клиффорд.

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Режиссером новой ленты выступил Дагал Уилсон. Он также работал над рекламой для компаний «Apple», «IKEA», «Olympus», «Coca-Cola» и над музыкальными видеороликами. Один из его клипов был удостоен премии «Грэмми». До этого режиссерское кресло на съемках трилогии занимал Пол Кинг, известный по сериалу «Майти Буш» (2004) и фильмам «Кролик и бык» (2009) и «Вилли Вонка» (2023).

УСПЕХ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ

Медвежонок в красной шапочке и синем плаще сразу полюбился детям по всему миру. Его шутки и неуклюжее поведение, а также английская атмосфера в стиле фильма «Кристофер Робин» про знакомство мальчика с Винни Пухом, заставляли приходить родителей и детей в кинотеатры. Трилогию «Приключения Паддингтона» действительно можно назвать семейным кино, хотя шутки медвежонка больше подойдут для детской аудитории.

Первая часть «Паддингтона» собрала в прокате почти $268,5 млн. Она вышла в 2014 году. Лента познакомила зрителей с медвежонком из Перу, который приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим англичанином. На своем пути он сталкивается с невероятными приключениями, полными юмора и опасностей, а также находит семью Браун.

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Общие сборы фильма «Приключения Паддингтона-2», вышедшего в 2017 году, уступили оригинальной ленте, составив чуть больше $227 млн. Во второй части медвежонок в красной шапочке в антикварном магазине Лондона находит уникальную старинную книгу и пытается накопить на нее деньги. Но внезапно издание похищают, что втягивает Паддингтона в аферу века, которую затеял некогда популярный актер.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мультфильм «Моана-2» в первый день проката заработал $54 млн.

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ФОТО: ТАСС / AP
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