За два дня: Сборы «Паддингтона-3» в России превысили 100 млн руб.

БОГАТЕНЬКИЙ МИШКА

За первые два дня сборы комедии «Приключения Паддингтона-3» в российском прокате превысили 100 млн рублей, передает «Чемпионат». Лента вышла на большие экраны 28 ноября, возглавив в день премьеры прокат в России.

В первый день, по подсчетам «Kinobusiness.com», комедия собрала почти 17,5 млн рублей. При этом, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», за первый уик-энд проката лента может заработать примерно 250 млн рублей.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН объяснил, что у медвежонка Паддингтона огромная армия фанатов в России, третья часть его приключений вполне сможет собрать 500 млн рублей даже при скромных показателях в мировом прокате, однако до 700-800 млн рублей дойти будет крайне тяжело.