Новым «Мстителям» и «Дюне» пообещали финансовые потери в прокате
Два крупных релиза в один день приведут к тому, что никому не удастся заработать больше, заявила НСН Нина Ромодановская.
Продюсеры разводят премьеры хотя бы на неделю, чтобы не помешать друг другу собрать ожидаемую кассу, поэтому странно, что «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Судный день» выйдут одновременно, рассказал главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.
Фильмы «Дюна: Часть третья» от студий Warner Bros. и Legendary и «Мстители: Судный день» совместного производства Disney и Marvel официально закреплены на одну и ту же дату премьеры 18 декабря 2026 года Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Ромодановскую удивило такое решение.
«У “Мстителей” и у “Дюны” немножко разная аудитория. Мне представляется, что у “Дюны” она постарше, плюс зрители, которые любят экранизацию с Кайлом Маклахленом, у “Мстителей” помладше - фанаты комиксов и франшизы. Но такое противостояние не очень правильная история с точки зрения маркетинга. Конкурентное давление ни к чему хорошему не приводит. Как правило, проекты отбирают друг у друга зрителей и не зарабатывают в полном объеме. Продюсеры обычно стараются расходиться в датах хотя бы на неделю», — указала она.
Ромодановская также добавила, что фильмы будут конкурировать не только за зрителя, но и за качество картинки, IMAX или 3D.
«Американский кинотеатральный рынок уже достаточно устоялся, да и крупные релизы выходят регулярно, поэтому особой конкурентной борьбы за экраны не предвидится. Глобальное переоснащение кинотеатров произошло еще к моменту выхода на экраны первого фильма “Аватар”. Тогда открылось значительное количество 3D-залов. У IMAX своя стратегия бизнеса. Вообще, это нормально, когда какое-то количество кинотеатров в течение года открывается и закрывается. На 3D и IMAX более дорогие билеты, чем на обычные показы, поэтому аудитория тоже делится на более и менее обеспеченную», — подчеркнула она.
