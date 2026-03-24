Продюсеры разводят премьеры хотя бы на неделю, чтобы не помешать друг другу собрать ожидаемую кассу, поэтому странно, что «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Судный день» выйдут одновременно, рассказал главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН.

Фильмы «Дюна: Часть третья» от студий Warner Bros. и Legendary и «Мстители: Судный день» совместного производства Disney и Marvel официально закреплены на одну и ту же дату премьеры 18 декабря 2026 года Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Ромодановскую удивило такое решение.