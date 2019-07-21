Культура

«Мстители: Финал» бьет рекорд сборов «Аватара»

21 июля11:53

Фильм «Мстители: Финал» приближается к новому мировому рекорду по кассовым сборам, пишет Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company. Финальная часть «Мстителей» соперничает с блокбастером Джеймса Кэмерона «Аватар», которому 10 лет назад удалось собрать 2,7897 млрд. долларов.

«Мстители» с момента выхода в прокат в конце апреля собрали 2,7892 млрд. долларов. К этой сумме необходимо добавить 500 000 долларов от предпродаж. Таким образом, лента получает гарантированную победу в борьбе за кошелек зрителей, отмечают Известия.

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Напомним, «Аватар» отобрал рекорд по кассовым сборам у фильма-катастрофы «Титаник», вышедшего на экраны в 1997 году.

Ранее журналист и музыкальный критик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил, чем вызвана популярность «Мстителей» у российского зрителя.

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Фото: Кадр из фильма "Мстители.Финал"/kinopoisk.ru
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