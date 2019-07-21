«Мстители: Финал» бьет рекорд сборов «Аватара»

Фильм «Мстители: Финал» приближается к новому мировому рекорду по кассовым сборам, пишет Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company. Финальная часть «Мстителей» соперничает с блокбастером Джеймса Кэмерона «Аватар», которому 10 лет назад удалось собрать 2,7897 млрд. долларов.

«Мстители» с момента выхода в прокат в конце апреля собрали 2,7892 млрд. долларов. К этой сумме необходимо добавить 500 000 долларов от предпродаж. Таким образом, лента получает гарантированную победу в борьбе за кошелек зрителей, отмечают Известия.