Разлогов: Чтобы выпустить русских «Мстителей», их надо снять в Голливуде

Премьерный показ фильма «Мстители: Финал» собрал в мире 644 млн долларов. CNBC называет сумму рекордной. Франшиза побила свой же рекорд 2018 года, когда часть проекта «Мстители: Война бесконечности» набрала 641 млн долларов в день официальной премьеры.

В России «Мстители: Финал» выйдет на экраны 29 апреля. Предпродажи составили 127 млн рублей.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов заявил НСН, что образ супергероя близок жителю любой страны, независимо от ее культуры. Этим он объясняет интерес зрителей к франшизе «Мстители» и ее высоким кассовым сборам.

«Супергерои близки мировой культуре. Если они не маркированы как представители определенной нации, а представлены как фантастические существа, конечно, они будоражат воображение любого. Можно считать, что в этом году двойная кульминация показа фильмов с супергероями – «Мстителей» и «Игры престолов»», - считает кинокритик.

По мнению Кирилла Разлогова, создать российский аналог кинолент о супергероях можно, но для этого необходимо снять его в Голливуде.

«Если мы хотим снять фильм героях, понятный всему миру, надо ехать в Голливуд и там его создавать. Потому что Голливуд обслуживает весь мир, мы – определенную территорию. Можем выходить на мировую аудиторию арт-хаусными, высокохудожественными произведениями. А когда люди хотят сделать что-нибудь эпохальное, на весь мир, они едут в Голливуд и продают свой замысел, по которому ставят там фильмы. И они бывают русского происхождения. Даже очень часто», - напомнил киновед.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН феномен сериала «Игра престолов».

