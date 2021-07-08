«Мракобесие и идиотизм!» Режиссер о запрете «вредных» мультфильмов в России

Мультипликатор Гарри Бардин уверен, что при обнаружении элементов жестокости в мультфильмах достаточно ограничить их возрастной маркировкой. 

Существует оправданная жестокость, которая предусмотрена драматургией картины, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин.

«Нужна только маркировка по возрасту, а в принципе это все мракобесие и идиотизм, который я наблюдаю в последнее время. Жестокость бывает необходима по драматургии. Понимаете, если делать фильм о Зое Космодемьянской и не повесить ее, не будет фильма, мы ей сочувствовать не будем. Если это необходимо по драматургии, по той цели, которую ставит себе режиссер, если это оправданная жестокость, это возможно, бессмысленная жестокость ни к чему», - рассказал он.

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Бардин также признался, что для него эталоном мультфильма является история про олененка Бэмби, которая также не лишена жестокости, но заканчивается торжеством любви.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд в Петербурге удовлетворил иск прокурора, запретив в РФ мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds («Счастливые лесные друзья»). Согласно выводам специалистов, мультфильмы могут мотивировать к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению, а также причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формировать у них фобические реакции.

В январе Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил в России японское аниме «Тетрадь смерти».

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ФОТО: РИА Новости/И. Бреннер
ТЕГИ:ЗапретМультфильмы
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