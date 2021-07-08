«Мракобесие и идиотизм!» Режиссер о запрете «вредных» мультфильмов в России

Бардин также признался, что для него эталоном мультфильма является история про олененка Бэмби, которая также не лишена жестокости, но заканчивается торжеством любви.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд в Петербурге удовлетворил иск прокурора, запретив в РФ мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds («Счастливые лесные друзья»). Согласно выводам специалистов, мультфильмы могут мотивировать к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению, а также причинить вред психическому здоровью и духовно-нравственному развитию детей, формировать у них фобические реакции.

В январе Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил в России японское аниме «Тетрадь смерти».