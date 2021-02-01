«Катарсис». Шнейдеров о мультфильме «Душа»
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
«Дорогие Товарищи!» Кончаловского вошли в лонг-лист «Оскара»
Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие Товарищи!» вошел в лонг-лист номинантов на премию «Оскар». Картина претендует на место в шорт-листе номинации «Иностранный художественный фильм».
Давид Шнейдеров: «Пляшете? Не надо. Это всего лишь означает, что американцы приняли документы, утвердили сроки проката и что этот фильм в числе нескольких десятков будет претендовать на включение в шорт-лист, затем в номинанты, а потом и на премию «Оскар». То есть эта новость вообще ничего не значит», – объяснил слушателям НСН Давид Шнейдеров.
Мультфильм «Душа» возглавил прокат в России и СНГ
В минувшие выходные российский прокат вновь возглавил мультфильм «Душа». В странах СНГ эта кинолента также стала самой популярной.
Давид Шнейдеров: «Замечательный и потрясающий мультик. Пожалуйста, если у вас есть дети, хотя, даже если и нет детей, сходите, посмотрите это кино. Есть волшебное слово «катарсис», вот именно это чувство вы и испытаете», – посоветовал он в эфире НСН.
Сборы фильма «Последний богатырь 2» превысили два миллиарда
Кассовые сборы сказки «Последний богатырь 2: Корень зла» превысили два миллиарда рублей. Первая серия была представлена зрителям в 2017 году.
Давид Шнейдеров: «Круто! Но пока мы ждем большой Голливуд, а вот после его возвращения посмотрим, смогут ли наши ленты с ним конкурировать», – отметил кинокритик в беседе с НСН.
На Гетеборгском кинофестивале будет присутствовать всего один зритель
На Гетеборгском кинофестивале в Швеции будет присутствовать всего один зритель. Медсестра, выигравшая конкурс, неделю будет смотреть программу фестиваля и вести ежедневный видеодневник. Организаторы выбрали среди всех фанатов кино именно ее, чтобы таким образом отблагодарить медиков за борьбу с коронавирусом.
Давид Шнейдеров: «Хочу попасть на фестиваль, где я буду сидеть один и смотреть кино. Очень достойно, что организаторы отблагодарили таким способом медиков», – сказал он в эфире НСН.
Каннский кинофестиваль перенесли
Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль.
Давид Шнейдеров: «Насколько я понимаю, они решили его проводить в офлайн-формате. Интересно, как звезды будут реагировать. Испугаются ли, не испугаются коронавируса. В общем, будем ждать, но есть надежда, что Канны все-таки состоятся», – сказал он в разговоре с НСН.
Стало известно возможное название четвертой «Матрицы»
Стало известно возможное название четвертой «Матрицы» – «Матрица: Возрождения».
Давид Шнейдеров: «Вокруг этого уже скандал, собираются подавать в суд за утечку информации. Мне интересно, какие изменения, помимо пола, произошли с братьями, а ныне сестрами, Вачовски», – подытожил в интервью НСН Давид Шнейдеров.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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