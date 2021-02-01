«Катарсис». Шнейдеров о мультфильме «Душа»

Давид Шнейдеров: «Пляшете? Не надо. Это всего лишь означает, что американцы приняли документы, утвердили сроки проката и что этот фильм в числе нескольких десятков будет претендовать на включение в шорт-лист, затем в номинанты, а потом и на премию «Оскар». То есть эта новость вообще ничего не значит», – объяснил слушателям НСН Давид Шнейдеров.

