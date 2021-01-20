В России запретили аниме «Тетрадь смерти»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры и запретил в России японское аниме «Тетрадь смерти», сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Экспертами в суде выступили кандидат психологических наук Олег Эрлих и доктор психологических наук Василий Белов. В своём заключении по мультфильму они заявили, что данное аниме «пропагандирует самоубийства», а также содержит «все элементы манипуляции массовым сознанием». По их словам, «демонстрация переизбытка насилия на экране... фактически ведёт к тому, что деформируется психика ребенка... нивелируется инстинкт самосохранения».

Ранее стало известно, что Колпинский суд принял к производству пять подобных дел о блокировке 49 ссылок, в которых содержатся сцены с расчленением и летающими частями тела, нетрадиционными сексуальными отношениям, натуралистическим изображением гибели людей, а также физическим и психическим насилием.

В итоге кроме аниме «Тетрадь смерти» Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил в России мультфильмы «Токийский Гуль», «Эльфийская песнь» «Инуяшики» и другие.

