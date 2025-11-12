Мрачные гении: Почему «Букер» вслед за «Нобелевкой» достался венгру

Дэвид Солой стал вторым венгром, оказавшимся в центре внимания литературного мира в 2025 году после лауреата "Нобелевки" Ласло Краснахоркаи, заявила НСН Екатерина Писарева.

Писатель Дэвид Солой не очень известен российской аудитории, однако его мрачный, психологический роман «Плоть» может «попасть» в российского читателя. Об этом НСН рассказала шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Роман Flesh («Плоть») Дэвида Солоя стал лауреатом Букеровской премии 2025 года. Венгерско-британскому писателю присудили £50 тысяч и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви. Писатель Родди Дойл заявил, что книга «посвящена человеку из рабочего класса, которому обычно не уделяют много внимания», и дает шанс заглянуть ему в душу, передает The Guardian. Писарева рассказала, откуда взялся автор и о чем его новый роман.

«Имя Дэвида Солоя неизвестно российской аудитории, хотя он и не дебютант, уже был номинирован на Букеровскую премию в 2016 году с книгой «Все о мужчинах». Но вот прошло почти 10 лет, и он получил свой "Букер" за «Плоть». Это его шестое произведение, но у нас оно еще не переведено. Полагаю, что награждение станет стимулом для выкупа прав на многие языки. По словам Родди Дойла, это мрачная, но важная книга. Действие романа охватывает несколько десятилетий, а герой взрослеет и перемещается из трущоб Венгрии в буржуазный Лондон. То есть мы видим что-то наподобие романа взросления, который поднимает темы миграции, социального неравенства и детских травм, влияющих на взрослую жизнь», - отметила она.

Писарева также рассказала о венгерских корнях Солоя и предположила, что писателя будут сравнивать с другим автором из Венгрии, недавно получившим Нобелевскую премию по литературе.

«Дэвид Солой – хоть и британский писатель, но венгерского происхождения. Совсем недавно, в октябре, еще одна престижная премия ушла в Венгрию – Нобелевскую премию по литературе выиграл Ласло Краснахоркаи. Это имя как раз-таки знакомо интеллектуальному российскому читателю. Его «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления», а также недавно изданная книга «Гомер навсегда» показали, что Краснахоркаи – серьезный автор, близкий по духу таким мрачным гениям, как Достоевский и Кафка. Солой, полагаю, не столь мрачен, сколь психологичен, но сравнения с Краснахоркаи в этом году ему не избежать. Неожиданно, но факт: Венгрия в 2025-ом в центре внимания всего литературного мира», - подытожила она.

Ранее Писарева рассказала НСН, что книги венгерского писателя Ласло Краснахоркаи побуждают к рефлексии и заставляют смотреть на все под иным углом.

