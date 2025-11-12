Писатель Дэвид Солой не очень известен российской аудитории, однако его мрачный, психологический роман «Плоть» может «попасть» в российского читателя. Об этом НСН рассказала шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Роман Flesh («Плоть») Дэвида Солоя стал лауреатом Букеровской премии 2025 года. Венгерско-британскому писателю присудили £50 тысяч и трофей, который ему вручила прошлогодняя победительница Саманта Харви. Писатель Родди Дойл заявил, что книга «посвящена человеку из рабочего класса, которому обычно не уделяют много внимания», и дает шанс заглянуть ему в душу, передает The Guardian. Писарева рассказала, откуда взялся автор и о чем его новый роман.

«Имя Дэвида Солоя неизвестно российской аудитории, хотя он и не дебютант, уже был номинирован на Букеровскую премию в 2016 году с книгой «Все о мужчинах». Но вот прошло почти 10 лет, и он получил свой "Букер" за «Плоть». Это его шестое произведение, но у нас оно еще не переведено. Полагаю, что награждение станет стимулом для выкупа прав на многие языки. По словам Родди Дойла, это мрачная, но важная книга. Действие романа охватывает несколько десятилетий, а герой взрослеет и перемещается из трущоб Венгрии в буржуазный Лондон. То есть мы видим что-то наподобие романа взросления, который поднимает темы миграции, социального неравенства и детских травм, влияющих на взрослую жизнь», - отметила она.