В «Аптекарском огороде» впервые в XXI веке зацвело авокадо
Авокадо зацвело в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве впервые в XXI веке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
В ботсаду подчеркнули, что началось цветение авокадо гватемальского (Persea americana var. guatemalensis). Растению уже 11 лет, его вырастили из семян, привезенных из Перу любителем Станиславом Кучуком в июне 2015 года.
Как отметили в «Аптекарском огороде», цветение авокадо - важное событие, которое представляет значительную научную ценность. Гости ботсада могут увидеть это явление в пальмовой оранжерее в рамках фестиваля «Тропическая зима».
Ранее в «Аптекарском огороде» расцвели под открытым небом редкие краснокнижные орхидеи.
