СМИ: На заводе в Буэнос-Айресе произошел взрыв
Сильный взрыв прогремел в Буэнос-Айресе, возник мощный пожар. Об этом пишет газета La Nación.
Отмечается, что ЧП произошло на фабрике в районе Сан-Фернандо в столице Аргентины в 01:30 (07:30 мск). После взрыва произошел пожар, он перекинулся на соседние здания. Огонь частично локализовали.
Как сообщил телеканал TN, после инцидента 15 близлежащих кварталов остались без электроснабжения. Жители домов вблизи места ЧП были эвакуированы.
Причины взрыва не установлены, данных о пострадавших пока нет.
Ранее в американском городе Хейвард прогремел взрыв после повреждения газовой трубы строителями, пострадали по меньшей мере шесть человек, пишет «Свободная пресса».
