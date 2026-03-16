«Не знают только зрители»: Кто проиграл от переноса стадионника Uma2rman из-за хоккея
Организаторов концертов за год предупреждают, что весной в КХЛ начинается плей-офф, от которого «никто не защищен», сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Переносы концертов на стадионах из-за хоккейных или футбольных матчей являются неожиданностью для зрителей, но не форс-мажором для организаторов, объяснил в интервью НСН заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
Группа Uma2rman за две недели до концерта на ледовой «ВТБ Арене» в Москве, запланированного на 27 марта, объявила о его переносе на месяц. Музыканты объяснили это формированием расписания плей-офф КХЛ, пожелав успехов хоккеистам «Динамо». Зубицкий отметил, что о подобных случаях организаторов предупреждают заранее.
«На спортивных аренах, особенно на ледовых, есть концерты, но это спортивное учреждение. Например, "ВТБ Арена" - это место для домашних игр хоккейного клуба "Динамо". И нас всегда заранее, за год, как минимум, предупреждают: ребята, имейте в виду, что весной начинается плей-офф. При этом нельзя запланировать, какая команда выйдет в плей-офф, а какая нет. Если бы "Динамо" не вышло в плей-офф, концерт бы состоялся. Такие случаи на всех аренах происходят, но это не потому, что не хотят выступлений музыкантов, это связано именно со спортом. Концерт можно перенести на лето, а плей-офф нет. Для зрителей это неожиданность, они-то не знают этой ситуации, а всех организаторов, кто работает в дворцах спорта, предупреждают заранее. Это не форс-мажор. Это нормально, никаких проблем в этом нет», - сказал эксперт.
При этом он отметил, что бывают и обратные ситуации.
«Концерт же невозможно продать за месяц или два, за полгода, как минимум. Но кто за полгода знает, какая команда выйдет в плей-офф? Я могу привести пример из футбола. Есть норвежская команда, которая сейчас вышла в в плей-офф Лиги Чемпионов. Кто мог поверить в это? Любое может быть, так что никакие музыканты не заложники команд, это необходимость. Когда ты подписываешь договор на сроки, когда проходит плей-офф, тебе говорят, что может такое случиться. Эта площадка в первую очередь для спорта. Нельзя сказать, что это вторично, но матчи с концертами всегда разводят. Даже иногда бывает, когда мы хотим провести концерт в конкретный день, администрация площадки обращается в хоккейную федерацию с просьбой перенести хоккей. Такие вещи бывают, но от плей-офф никто не защищен», - заключил собеседник НСН.
Ранее с официального сайта «Лужников» пропал анонс запланированного на 20 июня концерта Надежды Кадышевой. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил «Радиоточке НСН», что на самом деле концерт Кадышевой не отменен, а перенесен на менее вместительную «ВТБ Арену».
