Переносы концертов на стадионах из-за хоккейных или футбольных матчей являются неожиданностью для зрителей, но не форс-мажором для организаторов, объяснил в интервью НСН заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.

Группа Uma2rman за две недели до концерта на ледовой «ВТБ Арене» в Москве, запланированного на 27 марта, объявила о его переносе на месяц. Музыканты объяснили это формированием расписания плей-офф КХЛ, пожелав успехов хоккеистам «Динамо». Зубицкий отметил, что о подобных случаях организаторов предупреждают заранее.