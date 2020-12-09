«Мозги не нужны». Кинокритик объяснил успех «Холопа»

Шнейдеров призвал не считать успех «Холопа» признаком высокого качества российского кинематографа.

«Говорить о том, что русское кино начало вставать с колен и догонять американское - да Господь с вами! Сравните средние сборы и вы убедитесь, что ситуация не поменялась. По-прежнему окупается примерно 5% российских фильмов, большинство из них снято без поддержки государства. Минкульт тратит деньги в пустоту», - считает кинокритик.



Он отметил, что на популярность подобных фильмов повлиял в том числе и коронавирус.



«Постпандемический синдром - вещь страшная. Резко уменьшилось количество зрителей в кинотеатрах, и конечно всё меньше людей хотят смотреть серьезные фильмы. «Непосредственно Каха», который сейчас лидирует в российском прокате - абсолютно пустая лента. Мне даже было обидно за Виктора Шамирова, которого я считаю одним из лучших камерных режиссеров. Для меня успех «Кахи» был абсолютно неожиданным», - признался Шнейдеров.



Кинокритик подчеркнул, что люди бояться задуматься и хотят просто отвлечься.



«В пандемию вышел всего один толковый фильм - это «Довод», который собрал в разы меньше денег, чем мог. Люди думают иногда дома, и это приводит то к самоубийству, то к запою. А в кино люди ходят, чтобы отвлечься. Этим же объясняется успех фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» про пьянство учителей. Он хорошо лег на российскую почву, и фестивальное скромное кино вызвало успех у зрителя», - заключил Шнейдеров.

Напомним, фильм «Довод» заработал в прокате 347,1 миллионов долларов. При этом на создание «Довода» потрачено 205 миллионов. Для окупаемости проекта, считают аналитики киноиндустрии, фильму необходимо заработать 500 миллионов.

