«Мозги не нужны». Кинокритик объяснил успех «Холопа»
Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что зрители не хотят задумываться, а нуждаются в отвлечении, особенно в условиях пандемии и коронавирусных ограничений.
Комедия «Холоп» Клима Шипенко стала самым популярным фильмом среди российских пользователей Google в 2020 году, сообщается в пресс-релизе поисковика. Второе место заняла лента Гая Ричи «Джентльмены». Замыкает тройку фантастический боевик «Довод» Кристофера Нолана.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил успех российской комедии.
«Самое большое достоинство фильма «Холоп» в том, что он не мешает. Можно выйти из зала, вернуться и продолжить смотреть. Можно целоваться с девушкой во время просмотра, можно есть попкорн, пить газировку. Он не заставляет ни на одну секунду задуматься. Такой метод выхолащивания мозгов очень хорошо действует на публику. Фильм просчитан математически, ни на одну секунду мозги не нужны», - отметил он.
Шнейдеров призвал не считать успех «Холопа» признаком высокого качества российского кинематографа.
«Говорить о том, что русское кино начало вставать с колен и догонять американское - да Господь с вами! Сравните средние сборы и вы убедитесь, что ситуация не поменялась. По-прежнему окупается примерно 5% российских фильмов, большинство из них снято без поддержки государства. Минкульт тратит деньги в пустоту», - считает кинокритик.
Он отметил, что на популярность подобных фильмов повлиял в том числе и коронавирус.
«Постпандемический синдром - вещь страшная. Резко уменьшилось количество зрителей в кинотеатрах, и конечно всё меньше людей хотят смотреть серьезные фильмы. «Непосредственно Каха», который сейчас лидирует в российском прокате - абсолютно пустая лента. Мне даже было обидно за Виктора Шамирова, которого я считаю одним из лучших камерных режиссеров. Для меня успех «Кахи» был абсолютно неожиданным», - признался Шнейдеров.
Кинокритик подчеркнул, что люди бояться задуматься и хотят просто отвлечься.
«В пандемию вышел всего один толковый фильм - это «Довод», который собрал в разы меньше денег, чем мог. Люди думают иногда дома, и это приводит то к самоубийству, то к запою. А в кино люди ходят, чтобы отвлечься. Этим же объясняется успех фильма датского режиссера Томаса Винтерберга «Еще по одной» про пьянство учителей. Он хорошо лег на российскую почву, и фестивальное скромное кино вызвало успех у зрителя», - заключил Шнейдеров.
Напомним, фильм «Довод» заработал в прокате 347,1 миллионов долларов. При этом на создание «Довода» потрачено 205 миллионов. Для окупаемости проекта, считают аналитики киноиндустрии, фильму необходимо заработать 500 миллионов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Азербайджан при посредничестве России передал Армении троих военнопленных
- Муниципального депутата задержали в Ленинградской области во время кражи рельсов
- Гинцбург прокомментировал отказ Турции от закупки «Спутника V»
- В Минобороны РФ провели тренировку ядерных сил
- Госдума одобрила законопроект о блокировке иностранных сайтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru