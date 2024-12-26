Москва возглавила рейтинг самых читающих городов России

На втором месте расположилась северная столица. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург. В топ-10 читающих городов России также вошли: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар, Челябинск, Саратов и Самара.

По сравнению с 2023 годом местами поменялись Ростов-на-Дону и Самара. В Ростове-на-Дону за год значительно увеличилось количество читателей, которые подняли этот город с десятого места в пятерку лидеров. Владивосток и Якутск немного недобрали баллов для попадания в топ-10, однако уверенно держатся в двадцатке самых читающих.

Ранее стало известно, что порядка 69% опрошенных россиян заявили, что читали фанфики, основанные на кино или сериалах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

