Московский театр кукол представит премьеру спектакля «Маяковский — детям»
Московский театр кукол покажет премьеру спектакля «Маяковский — детям». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
На сцене театра «оживет» стихотворение поэта Владимира Маяковского «Кем быть?». Как отметил режиссер постановки Валерий Баджи, автор создал много стихотворений для детей, однако сегодня он не столь популярен среди ребят.
«Я думаю, поэта заботило будущее поколение не потому, что он был человеком революции, а потому, что у него самого было чудесное детство. В своих стихах он реализовал образ того, каким должен быть маленький человек, чтобы вырос сознательным, каким рос сам Маяковский», — подчеркнул Баджи.
Ранее стало известно, что театр «Современник» вновь покажет легендарный спектакль Галины Волчек «Двое на качелях».
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