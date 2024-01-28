Собянин: Около 270 премьер в столичных театрах состоялось в прошлом году

По мнению Собянина, Москва является одним из мировых театральных центров.

«В 2023 году было представлено много ярких постановок. Среди них: «Смертельный номер» в «Театре Олега Табакова»; постановка «Лес» в театре имени Маяковского; спектакль «Вишневый сад» по пьесе Чехова в Мастерской Петра Фоменко; «Мещане» Горького в «Современнике», – написал мэр.



Кроме того, столичный градоначальник напомнил о постановке «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова в Театре имени Пушкина и «Норма» по опере Беллини в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее балетная труппа Большого театра впервые выступила на гастролях в Омане, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Большой театр привез в Оман спектакль «Раймонда» в постановке Юрия Григоровича. В султанат приехали более 100 артистов. С собой они привезли 200 костюмов.