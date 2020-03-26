Московские музеи приглашают ознакомиться со своими экспозициями онлайн - Сергунина

Московские музеи приглашают горожан присоединяться к их онлайн-проектам, пока культурные площадки закрыты для посетителей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Много интересных видеоматериалов размещено на официальных каналах музеев в YouTube. Например, там можно найти интервью с российскими космонавтами или лекции об истории России.