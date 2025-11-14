В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» отдали государству

По его словам, что картины и другое наследие были незаконно изъяты у МЦР в рамках уголовного дела экс-председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника.

Стеценко указал, что картины не были представлены в суде как вещественные доказательства якобы преступлений мецената, а заседание проходило без участия представителей МЦР.

«Следствие... «по-тихому», без всех на то оснований, признаёт наследие бесхозяйственным и передаёт его в собственность государству. Конечно, МЦР будет это решение обжаловать», - заключил он.,

Ранее автограф русского художника и философа Николая Рериха продали на аукционе за 190 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

