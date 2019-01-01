«Жестокая любовь» Киркорова. ЕСПЧ рассмотрит жалобу на российскую полицию по делу Маруани
Адвокат Игорь Трунов рассказал НСН об иске в связи с задержанием в Москве по делу о защите авторских прав лидера группы Space.
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова о противоправных действиях полиции и суда в связи с задержанием французского музыканта и композитора Дидье Маруани. Адвокат и лидер группы Space были задержаны в Москве в конце ноября 2016 года в одном из отделений Сбербанка из-за заявления певца Филиппа Киркорова о якобы вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее Маруани и Трунова отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.
Как заявил Игорь Трунов в интервью НСН, в своей жалобе в ЕСПЧ, он, в частности, настаивает на незаконности ареста, нарушении адвокатской тайны, не рассмотрении заявления о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц МВД РФ.
«29 ноября 2016 в отделении Сбербанка на улице Покровка была совершена провокация. По ложному заявлению Киркорова о совершении преступления, сотрудники полиции во время подготовки совершения гражданско-правовой сделки, задержали меня и гражданина Франции Дидье Маруани.
К нам применили жёсткую силу, насильно запихивали в машины полиции, применяя силовые приемы
К нам применили жёсткую силу, насильно запихивали в машины полиции, применяя силовые приемы. У нас изъяли все гаджеты и документы, а у меня также адвокатское досье по делу Маруани, в котором находились документы с грифом «адвокатская тайна». Несмотря на это, полицейские разорвали и скопировали адвокатское досье, передав противной стороне, нарушив адвокатскую тайну. В задержании принимали участие высокопоставленные должностные лица государственных органов, действовавшие с нарушением закона, некоторые из них в дальнейшем лишились своих постов. В мой адрес звучали угрозы. Басманный районный суд намеренно затягивал рассмотрение поданных мной жалоб - 19 месяцев (по закону – 5 суток)», - отметил собеседник НСН.
Как подчеркнул Игорь Трунов, Пресненский районный суд удовлетворил его жалобу и признал незаконным бездействие должностных лиц. Однако это решение до сих пор не исполнено.
«Должностные лица не устранили нарушения и не рассмотрели моё обращение и моего клиента о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц. Также было подано заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова и композитора Олега Попкова о нарушении авторских и смежных прав. Следственные органы не провели надлежащей проверки фактов, не дали должной правовой оценки доказательствам. Тверской районный суд Москвы также оставил без рассмотрения заявление о заведомо ложном доносе, которые были совершены адвокатом Киркоровым и его адвокатом Александром Добровинским», - пояснил Игорь Трунов.
Защитник также сообщил, что Европейский суд по правам человека коммуницировал его жалобу об оспаривании российского Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА).
«Нормативно-правовой акт Кодекса в результате поправок превратился в дубину запугивания и наказания, он не соответствует Конституции и федеральному законодательству и должен быть признан недействующим. Несменяемая власть адвокатского руководства развращает абсолютно.
Кодекс профессиональной этики адвоката превратился в дубину запугивания
Отсутствует общественный адвокатский самоконтроль, корыстная безнаказанность «вечных» Президентов палат. Функционирует авторитарная система управления. КПЭА нарушает принцип правовой определенности, способствует произволу, коррупции и политическому давлению. Лишение или угроза лишения права адвоката на профессию ослабляет его позицию, ставит его в уязвимое положение. Такая практика оказывает влияние на всю судебную и правоохранительную систему России», - подчеркнул собеседник НСН.
Игорь Трунов начал оспаривать нормы Кодекса профессиональной этики адвокатов после того, как его лишили статуса защитника в связи с делом Моруани, который ему удалось вернуть по суду в конце 2016 года.
В 2016 году лидер группы Space обратилась в Мосгорсуд с иском о защите авторского права по факту плагиата в песне «Жестокая любовь» в исполнении Филиппа Киркорова. Дидье Маруани настаивает, российские певец исполняет переработку его произведения Symphonic Space Dream. Однако Мосгорсуд вернул иск через неделю после его подачи. В марте 2019 года Маруани подал в Таганский районный суд новый иск на 272 миллиона рублей против Киркорова и автора «Жестокой любви», композитора Олега Попкова.
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