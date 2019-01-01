«Жестокая любовь» Киркорова. ЕСПЧ рассмотрит жалобу на российскую полицию по делу Маруани

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу адвоката Игоря Трунова о противоправных действиях полиции и суда в связи с задержанием французского музыканта и композитора Дидье Маруани. Адвокат и лидер группы Space были задержаны в Москве в конце ноября 2016 года в одном из отделений Сбербанка из-за заявления певца Филиппа Киркорова о якобы вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее Маруани и Трунова отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.

Как заявил Игорь Трунов в интервью НСН, в своей жалобе в ЕСПЧ, он, в частности, настаивает на незаконности ареста, нарушении адвокатской тайны, не рассмотрении заявления о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц МВД РФ.

«29 ноября 2016 в отделении Сбербанка на улице Покровка была совершена провокация. По ложному заявлению Киркорова о совершении преступления, сотрудники полиции во время подготовки совершения гражданско-правовой сделки, задержали меня и гражданина Франции Дидье Маруани.