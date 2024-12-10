Шахназаров рассказал, сколько раз переписывался сценарий фильма «Мы из джаза»
Музыкальная комедия «Мы из джаза» режиссера Карена Шахназарова могла не выйти на экраны, первый вариант сценария ленты не устроил участвовавшего в оценке материала на худсовете режиссера Георгия Данелию. Об этом рассказал сам Шахназаров в интервью РИА Новости.
Как отметил кинематографист, ныне гендиректор киноконцерна «Мосфильм», он и сценарист Александр Бородянский написали первый вариант сценария картины за 10 дней. Авторы считали его «абсолютно гениальным» и были уверены, что создали шедевр. Однако Данелия на худсовете раскритиковал работу.
«Как мы на него ругались потом: и такой, и сякой, и ретроград, и ничего не понимает…» — поделился Шахназаров.
По словам режиссера, авторам пришлось менять сценарий, они начали писать новый вариант.
«В результате мы вообще семь вариантов написали сценария. И седьмой пошел в работу, и был лучше, чем тот первый, который мы считали вершиной», — отметил Шахназаров.
Режиссер добавил, что система вынуждала авторов работать и «улучшать то, что ты делаешь».
Ранее Карен Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru