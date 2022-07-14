«Каменный Безруков и хрипящий Джигурда»: Высоцкого играть некому

Одна из онлайн-платформ хочет снять мини-сериал о Владимире Высоцком, однако съемки еще не начались, сообщил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» его сын Никита Высоцкий. При этом певец Юрий Лоза и режиссер Александр Сокуров признались НСН, что не видят в России актера, похожего по духу на Высоцкого.

«Пока я знаю, что идет подготовительная работа, платформа заинтересована, но съемки еще не начались. Они готовятся к этому, есть такая задумка, но фильм еще не в производстве, по срокам пока ничего не понятно. Что касается главной роли, у них к этому особенный подход. Совершенно точно они будут использовать как рекламный ход то, кто будет играть главную роль», - сказал Никита Высоцкий.

Со своей стороны, певец и композитор Юрий Лоза призвал авторов картины не наступать на «грабли» фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», признавшись, что ему не понравилась игра там Сергея Безрукова.

«Нет, мне сам фильм не понравился и его идея. Высоцкий там "неживой". Они пытались создать образ и сделали манекен, получилась восковая фигура Высоцкого. Там не было живого человека. Высоцкого абсолютно живой, на всех съемках у него всегда было живое лицо, а у Безрукова оно каменное, потому что там грима лопатой накидано. Поэтому я не стал бы наступать на те же грабли, пусть сыграют Высоцкого-человека, а не его маску, и все будет хорошо», - посоветовал Лоза.

Он отметил, что в России нет актеров похожих на Высоцкого «по духу» и рассказал о своем отношении к песням барда в исполнении Никиты Джигурды.

«По духу никто не похож. Высоцкий совершенно отдельная личность, такого как он не было и не будет. Не думаю, что тут нужно пытаться создать абсолютную внешнюю копию, наоборот, если они хотят создать художественное произведение, надо брать личность певца и играть его внутреннее состояние. Я как-то был на спектакле, когда два персонажа изображали Высоцкого и пели его песни. Одного изображал Джигурда и сильно хрипел, а вторым пел парень, который вообще не пытался копировать манеру Высоцкого. Так второй мне понравился больше. Если мы говорим об искусстве, не надо пытаться скопировать, потому что все равно не получится скопировать идеально», - подчеркнул Лоза.

Со своей стороны, режиссер Александр Сокуров рассказал «Радиоточке НСН», что также не видит в РФ актеров, похожих «по духу» на Высоцкого.

«Я просто не знаю актеров, похожих на Высоцкого. Фильм с Безруковым я не смотрел, не получилось», - сказал Сокуров.

По данным СМИ, мини-сериал о Высоцком будет состоять из 4-8 серий. Имя актера, который сыграет главную роль, создатели не раскрывают.

