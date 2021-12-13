Моргенштерн стал «Артистом года» по версии сервиса VK Музыка
Сервис VK Музыка определил самые популярные треки, альбомы и артистов 2021 года, сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».
Так, рэпер Моргенштерн возглавил список артистов уходящего года, а его альбом MILLION DOLLAR: BUSINESS стал релизом года. Кроме того, музыканту совместно с рэпером Скриптонитом присудили специальную награду «„Вам нужен фит“ года»: по данным VK Музыки, эти артисты пересекаются в плейлистах пользователей чаще всего.
Кроме того, сервис назвал «Артисткой года» певицу Zivert, «Группой года» — коллектив Artik & Asti, «Прорывом года» — рэпера OG Buda. Иностранным артистом 2021 года по версии VK Музыка стала итальянская рок-группа Måneskin.
Также музыкальный сервис определил наиболее часто прослушиваемые треки: так, самое большое число прослушиваний собрал трек «Птичка» дуэта HammAli & Navai, а на повторе у пользователей чаще всего крутилась совместная работа Скриптонита и Райды Baby Mama.
«VK Музыка — это музыка, собранная людьми. Важный вклад в поиск новых треков на платформе делают кураторы — это сообщества, которые уже давно выросли в самостоятельные музыкальные редакции», — сообщили в «ВКонтакте». «Куратором года» сервис VK Музыка назвал сообщество «Родной звук», а музыкальными сообществами года признал «Тихое Место», «Рифмы и Панчи» и «Сторона».
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