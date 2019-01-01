Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов. Жюри отметило его фильм «Дылда», передает РИА «Новости».
Лента рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей