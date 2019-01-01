Культура

Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале

24 мая22:19

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов. Жюри отметило его фильм «Дылда», передает РИА «Новости».

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Лента рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

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