«Могут окупиться!»: 50-миллионный старт «Смешариков» вдохновил Шнейдерова

Полнометражный анимационный фильм «Смешарики снимают кино» имеет шанс окупиться, если у него будет еще не менее двух успешных уикендов, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Новая картина о «Смешариках» вышла в широкий прокат в России 12 октября и собрала за первый уикенд 53 млн рублей.