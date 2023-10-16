«Могут окупиться!»: 50-миллионный старт «Смешариков» вдохновил Шнейдерова
Распиаренная картина уже отбила две трети бюджета, при этом «Смешариков» любят дети, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Полнометражный анимационный фильм «Смешарики снимают кино» имеет шанс окупиться, если у него будет еще не менее двух успешных уикендов, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Новая картина о «Смешариках» вышла в широкий прокат в России 12 октября и собрала за первый уикенд 53 млн рублей.
«У "Смешариков" очень хорошая перспектива. Фильм уже собрал 55 млн рублей при бюджете 75 млн. Еще два хороших уикенда - и он выйдет в ноль, это вполне реально. По сборам "Смешарики" вполне могут выйти на 150 млн рублей. У детских картин не такое большое падение, как по взрослым, при этом дети любят "Смешариков", поэтому у них есть шанс окупиться», - сказал Шнейдеров.
Выход новых «Смешариков» прошел с большой помпой. На закрытой премьере киноальманаха побывала министр культуры России Ольга Любимова. Сценарий к одной из серий картины написал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Кроме того, лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал трек «Таверна» для эпизода «Героические хроники героев». отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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