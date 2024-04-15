«Женщины против негодяев»: Кинокритик предсказал успех новой книге Гараева

«Не помню, чтобы в России было большое количество женских криминальных банд, но мы понимаем, что кино далеко не всегда буквально передает действительность, что-то можно придумать. Криминальный сюжет — один из самых популярных у зрителей: криминальные комедии, фантастика, ужасы относятся к самым популярным сюжетным линиям. Наверное, Гараев пытается на этом заработать, тем более, что криминальные фильмы можно сделать очень разными: это может быть как низкобюджетная “мыльная опера”, так и “Криминальное чтиво”. И то, и другое про криминал, но очень сильно разнится и по содержанию, и по влиянию на окультуривание аудитории. Да и тема женщины в кино как главной героини актуальна, это модный тренд. На экранах множество супергероинь, которые вместо мужчин борются с негодяями. Так что будет интересно посмотреть на результат», — сказал кинокритик.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что по новой книге Гараева о женских бандах будут созданы детские и взрослые комиксы, она будет популярна у молодежи, однако от подобных произведений и снятых по ним фильмов больше вреда, чем пользы.

