«Женщины против негодяев»: Кинокритик предсказал успех новой книге Гараева
В России вряд ли было большое количество женских криминальных банд, однако произведения далеко не всегда буквально передают действительность, художественный вымысел допустим, сказал НСН Роман Григорьев.
Новая работа автора книги "Слово пацана" Роберта Гараева о женских бандах будет успешной, так как сейчас прослеживается модный тренд на женщин, которые борются с мужчинами-негодяями. Об этом в интервью НСН заявил кинокритик Роман Григорьев.
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», ставшей основой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Роберт Гараев сообщил, что начал работу над новой книгой, посвященной женским криминальным бандам. «О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», — отметил литератор на презентации акции «Библионочь 2024». По мнению Григорьева, и книга, и возможная ее экранизация будут пользоваться успехом.
«Не помню, чтобы в России было большое количество женских криминальных банд, но мы понимаем, что кино далеко не всегда буквально передает действительность, что-то можно придумать. Криминальный сюжет — один из самых популярных у зрителей: криминальные комедии, фантастика, ужасы относятся к самым популярным сюжетным линиям. Наверное, Гараев пытается на этом заработать, тем более, что криминальные фильмы можно сделать очень разными: это может быть как низкобюджетная “мыльная опера”, так и “Криминальное чтиво”. И то, и другое про криминал, но очень сильно разнится и по содержанию, и по влиянию на окультуривание аудитории. Да и тема женщины в кино как главной героини актуальна, это модный тренд. На экранах множество супергероинь, которые вместо мужчин борются с негодяями. Так что будет интересно посмотреть на результат», — сказал кинокритик.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что по новой книге Гараева о женских бандах будут созданы детские и взрослые комиксы, она будет популярна у молодежи, однако от подобных произведений и снятых по ним фильмов больше вреда, чем пользы.
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