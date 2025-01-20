«Моана 2» стала мультфильмом-миллиардером

Сборы американского мультфильма «Моана 2» в мировом прокате составили $1,009 млрд, эта картина стала третьим релизом студии Disney, выпущенным в 2024 году и ставшим «миллиардером», отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

«Моана 2» официально не показывалась в России, при этом некоторые кинотеатры демонстрировали мультфильм в рамках так называемого «предсеансового обслуживания». По такой же схеме в России сейчас показывают мультфильмы «Соник 3» и «Муфаса: Король Лев». При этом первая часть «Моаны», вышедшая в России в декабре 2016 года, заработала в прокате 751 млн рублей.