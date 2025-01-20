«Моана 2» стала мультфильмом-миллиардером
Сборы американского мультфильма «Моана 2» в мировом прокате составили $1,009 млрд, эта картина стала третьим релизом студии Disney, выпущенным в 2024 году и ставшим «миллиардером», отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
«Моана 2» официально не показывалась в России, при этом некоторые кинотеатры демонстрировали мультфильм в рамках так называемого «предсеансового обслуживания». По такой же схеме в России сейчас показывают мультфильмы «Соник 3» и «Муфаса: Король Лев». При этом первая часть «Моаны», вышедшая в России в декабре 2016 года, заработала в прокате 751 млн рублей.
Самым кассовым российским фильмом 2025 года остается фэнтези Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», сборы которого на сегодня составляют 3,093 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Джазовая певица Мариам Мерабова ранее говорила «Культурному гиду НСН», что в рамках ее работы на озвучке фильмов было две «бесценных работы» - это мультфильмы «Моана» и «Душа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru