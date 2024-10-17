«Killer Queen и татуировка ската»: Мариам Мерабова о рок-легендах и знаковых мультфильмах
Работа с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором из группы Queen была «кровавой», но потрясающей, сказала в эфире НСН Мариам Мерабова, назвав бесценной озвучку «Моаны» и «Души».
Музыка: Killer Queen и предсказания будущего
Джазовая певица Мариам Мерабова в интервью НСН рассказала о сотрудничестве с российскими рокерами и британскими легендами, а также раскрыла, что осталось за кадром озвучки диснеевских мультфильмов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
В их числе сразу несколько двойных концертов. В Питере сегодня и завтра будет бушевать «Ария», а в субботу и воскресенье придет время «Пневмослона». В Москве двойной концерт даст группа «Дайте танк (!)». Кроме того, столичных фанатов порадует Xolidayboy, а «Воля и Разум» представит новый альбом.
Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Салехарде, «Чиж» с компанией - в Светлогорске Калининградской области, а «ПилОт» - в Челябинске, ну а «Эпидемия» покажет в Перми метал-шоу «Эльфийская Рукопись» с участием Петра Елфимова и Артура Беркута.
Мариам Мерабова рассказала НСН, как в ее жизнь вошла рок-музыка.
«Я самая роковая в джазе, роковАя! Я в свое время поступила на джазовое отделение, но судьба меня сразу свела с фантастическими рок-музыкантами после выпуска из Гнесинки. Это Николай Носков, который сразу, вернувшись из Америки, создал группу «Николай», и я, будучи пост-студенткой, пришла к нему на бэк-вокал. Была колоссальная работа на студии в качестве бэк-вокалистки со многими артистами: это и Сережа Воронов из «Кроссроадс», и Гия Дзагнидзе, блюзмены. Вообще весь рок вышел из блюза. Берем Led Zeppelin – это чистый ритм-энд-блюз, но уже такой «английский». Рок раскрыл характер моего звука, ну а апогеем в роке для меня было участие в мюзикле «We Will Rock You», который ставили Брайан Мэй и Роджер Тейлор», - отметила Мерабова.
Она поделилась подробностями создания этого мюзикла (на фото), рассказывающего о будущем, где запрещены музыкальные инструменты, все носят одинаковую одежду, смотрят одинаковые фильмы и слушают одинаковую музыку, которую создают компьютеры.
«Мы непосредственно с ними работали, это было потрясающе! Мэй до сих пор всех нас помнит и с некоторыми из нас на связи. Можно представить, в скольких странах они ставили этот мюзикл и сколько трупп и артистов они знали, уникальное отношение. Как работалось: во-первых, это было полгода кровавых репетиций, действительно кровавых – и хорошо, потому что это был полностью «живаго», нота в ноту надо было играть, у нас было два потрясающих состава музыкантов, и только в конце спектакля, когда поднимался занавес, публика видела, что это, оказывается, все было сыграно вживую – это было «вышибало»! Была полностью английская команда, которая с нами работала. Я играла одну из главных ролей, это Killer Queen – зло, которое против всего живого, живой музыки. Это смешно. Мы до сих пор дружим со всеми артистами, мы обсуждаем, что мы тогда играли то, что, к сожалению, нагрянуло сейчас. Уникально, они наперед предвидели», - подчеркнула певица.
При этом она отметила, что во время кастинга Мэй и Тейлор поддерживали абсолютно всех, кто приходил на пробы - обнимали, жали руки, узнавали имя и подбадривали.
Театр и джаз: «Курочки» и музыка из столов
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Слуга двух господ» в Театре имени Пушкина, «Укрощение строптивой» в Театре Моссовета и «Номер 13» в ДК им. Зуева.
Театралы Петербурга идут на «Вселенную Островского», в Перми дадут «Монте-Кристо», а казанскую публику заинтересовало выступление Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром.
26 ноября в Москве пройдет церемония вручения X ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза». Мариам Мерабова сказала НСН, что очень рада, когда и премия, и ее программа на «Радио Jazz» позволяет открывать новые имена.
«У нас колоссальная плеяда талантов. Я счастлива, что веду передачу «Вечерний джайв», которая позволяет каждую неделю открывать для слушателя личности этих музыкантов и их музыку, которая по большей части копилась в столе и исполнялась только по клубам. Это для меня трагичная ситуация, я считаю, что музыка пишется для того, чтобы ее слушали. Ну а чтобы делать новые открытия для себя, я бы рекомендовала всем побольше ходить на концерты - не только в филармонии, а в клубы, например, в клуб Козлова, в «Эссе». Это клубы, которые фанатично служат музыке. Что касается моих выступлений, для питерцев у меня будет 23-го октября концерт в Филармонии с биг-бэндом под управлением Сергея Васильева. Для меня лично это великолепнейший, лучший биг-бэнд. А зимой, ближе к новому году у меня будет сольный концерт в Доме музыки. Кроме того, в декабре у нас будет потрясающий большой концерт в «Зарядье» с проектом «Курочки» с Этери Бериашвили и Катериной Балыкбаевой», - пригласила собеседница НСН.
Кино: Канны и «Душа»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Анора», взявший в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Американская картина Шона Бейкера (на фото) с участием российских актеров Марка Эйдельштейна и Юры Борисова, будет бороться за внимание зрителей с фильмом «Руки вверх!». Кроме того, на экраны выйдут комедия «Кореша» с Никитой Кологривым и британское фэнтези «Робин Гуд и хранители леса».
Ну а Мариам Мерабова рассказала об озвучке мультфильмов, которые произвели на нее неизгладимое впечатление.
«У меня есть две работы, которые для меня бесценны. Это диснеевские «Моана» и, конечно же, «Душа». «Моана» - это вообще про меня, потому что я озвучивала бабушку Талу и она настолько «моя» - я, наверное, буду такой старушкой. Единственное, мне не хватает ската, набитого на спине, а так это я, это абсолютное совпадение. А в «Душе» я озвучивала не самое приятное существо – Терри, но была поражена анимацией, историей о душе, как показали музыканта, джазмена, который попал в этот астрал, в смысл этой жизни. Вообще потрясающий мультфильм! Я не скажу, что он детский: он и детский, и, конечно же, для взрослых, чтобы вспомнить, что такое душа», - подчеркнула певица.
Она также похвалила новый «Последний Богатырь» и сказала, что дружит с создателями «Смешариков».
«Что касается работ с нашими аниматорами, я дружу с великими, я считаю, «Смешариками». Я озвучиваю воспитательницу в «Малышариках», а Хабенский озвучивает там папу. При этом мой образ еще не прорисован, то есть я - только голос. Я дружу с великолепными артистами, которые озвучивают «Смешариков», с гениальными композиторами и авторами музыки к «Смешарикам» - это Сережа Васильев и Марина Ланда. У них есть еще детский театр, и они не одну плеяду детей выпустили в хороший, осознанный, правильный мир», - заключила собеседница НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический максимум
- Кабмин одобрил повышение акциза на сладкие напитки до 10 рублей за 1 литр
- Володин заявил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка»
- Путин прилетел в Уфу с рабочей поездкой
- Медведев: Годовой план по набору контрактников выполнен на 78%
- Мультфильм «Ежик в тумане» Норштейна покажут в кинотеатрах к 50-летию премьеры
- Россиянин получил 10,5 года колонии за покушение на убийство
- Залужный обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
- Сергей Жуков: Мы спасли мир от неприличных каверов песен «Руки вверх!»
- Выдача потребительских кредитов сократилась на 27,2%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru