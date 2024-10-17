«Killer Queen и татуировка ската»: Мариам Мерабова о рок-легендах и знаковых мультфильмах

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Джазовая певица Мариам Мерабова в интервью НСН рассказала о сотрудничестве с российскими рокерами и британскими легендами, а также раскрыла, что осталось за кадром озвучки диснеевских мультфильмов.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе сразу несколько двойных концертов. В Питере сегодня и завтра будет бушевать «Ария», а в субботу и воскресенье придет время «Пневмослона». В Москве двойной концерт даст группа «Дайте танк (!)». Кроме того, столичных фанатов порадует Xolidayboy, а «Воля и Разум» представит новый альбом.

Вячеслав Бутусов выступит в выходные в Салехарде, «Чиж» с компанией - в Светлогорске Калининградской области, а «ПилОт» - в Челябинске, ну а «Эпидемия» покажет в Перми метал-шоу «Эльфийская Рукопись» с участием Петра Елфимова и Артура Беркута.

Мариам Мерабова рассказала НСН, как в ее жизнь вошла рок-музыка.

«Я самая роковая в джазе, роковАя! Я в свое время поступила на джазовое отделение, но судьба меня сразу свела с фантастическими рок-музыкантами после выпуска из Гнесинки. Это Николай Носков, который сразу, вернувшись из Америки, создал группу «Николай», и я, будучи пост-студенткой, пришла к нему на бэк-вокал. Была колоссальная работа на студии в качестве бэк-вокалистки со многими артистами: это и Сережа Воронов из «Кроссроадс», и Гия Дзагнидзе, блюзмены. Вообще весь рок вышел из блюза. Берем Led Zeppelin – это чистый ритм-энд-блюз, но уже такой «английский». Рок раскрыл характер моего звука, ну а апогеем в роке для меня было участие в мюзикле «We Will Rock You», который ставили Брайан Мэй и Роджер Тейлор», - отметила Мерабова.

Она поделилась подробностями создания этого мюзикла (на фото), рассказывающего о будущем, где запрещены музыкальные инструменты, все носят одинаковую одежду, смотрят одинаковые фильмы и слушают одинаковую музыку, которую создают компьютеры.

«Мы непосредственно с ними работали, это было потрясающе! Мэй до сих пор всех нас помнит и с некоторыми из нас на связи. Можно представить, в скольких странах они ставили этот мюзикл и сколько трупп и артистов они знали, уникальное отношение. Как работалось: во-первых, это было полгода кровавых репетиций, действительно кровавых – и хорошо, потому что это был полностью «живаго», нота в ноту надо было играть, у нас было два потрясающих состава музыкантов, и только в конце спектакля, когда поднимался занавес, публика видела, что это, оказывается, все было сыграно вживую – это было «вышибало»! Была полностью английская команда, которая с нами работала. Я играла одну из главных ролей, это Killer Queen – зло, которое против всего живого, живой музыки. Это смешно. Мы до сих пор дружим со всеми артистами, мы обсуждаем, что мы тогда играли то, что, к сожалению, нагрянуло сейчас. Уникально, они наперед предвидели», - подчеркнула певица.

При этом она отметила, что во время кастинга Мэй и Тейлор поддерживали абсолютно всех, кто приходил на пробы - обнимали, жали руки, узнавали имя и подбадривали.

