Киносборы «Волшебника Изумрудного города» превысили три миллиарда
Сборы российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» превысили три миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.
Фильм идет в кинотеатрах России 18 дней.
Фильм стал первой частью большой франшизы. Продолжение – «Злая ведьма» выйдет 1 января 2027 года, следующие части – в 2028 и 2029 годах.
Ранее стало известно, что более 80 стран мира приобрели права на показ российского фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru