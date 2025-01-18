Киносборы «Волшебника Изумрудного города» превысили три миллиарда

Сборы российского фильма-сказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» превысили три миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

30 лет спустя: «Железный дровосек» Герасимов рад миллиардам «Волшебника изумрудного города»

Фильм идет в кинотеатрах России 18 дней.

Фильм стал первой частью большой франшизы. Продолжение – «Злая ведьма» выйдет 1 января 2027 года, следующие части – в 2028 и 2029 годах.

Ранее стало известно, что более 80 стран мира приобрели права на показ российского фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Централ Партнершип»
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