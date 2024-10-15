«Новые имена и инвестиции в театр»: Алексей Фурсин о важности премии «Арт-платформа»
Премия в области исполнительских искусств поможет театральной индустрии найти точки соприкосновения со зрителем и инвестиционными группами, заявил в эфире НСН министр правительства Москвы Алексей Фурсин.
14 октября в Креативном пространстве "Новый манеж" проходит церемония вручения первой Московской премии в области исполнительских искусств "Арт-платформа". Ее учредил Департамент культуры Москвы.
Руководитель столичного Департамента культуры, министр правительства Москвы Алексей Фурсин рассказал специальному корреспонденту НСН о важности премии для театральной индустрии.
«Это премия выявляет новые имена. Она дает возможность любому, даже самому молодому коллективу представляться в той или иной номинации. Нам, кажется, удалось выбрать нестандартные номинации, они отражают зеркально те фокусы, на которых сегодня строится и театральная, и медиа повестка. До сих пор есть мнение, что театр - это исключительно государственное учреждение. Но мы видим успешность проектов, в которые инвестирует крупный бизнес, большие холдинги, медиаплатформы, и это показывает, насколько по-другому сейчас смотрят экономические группы на все, что связано с созданием контента. Инвесторы вкладывают в фильмы, мультфильмы, а театр - это такой же продукт, в котором работают все те же самые экономические правила. Мы с вами идем в театр и голосуем нашим, условно говоря, рублем. Потому что нам это нравится, потому что в нем играют любимые актеры, потому что спектакль поставил наш любимый режиссер. Если это плохо, мы не пойдем к ним. И это нормальные правила рынка», - отметил он.
В рамках премии представлено 12 номинаций. Участвовать в отборе могли как государственные театры, так и независимые команды артистов, музыкантов и художников. На рассмотрение жюри принимались как академические произведения исполнительского искусства, так и смелые эксперименты современных авторов.
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