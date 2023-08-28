Фильм «Барби» стал самым кассовым в истории кинокомпании Warner Bros

Фильм Греты Гервиг «Барби» стал самым кассовым в истории кинокомпании Warner Bros., сообщает Variety.

«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина

По данным издания, мировые сборы кинокартины превысили 1,34 млрд долларов. Таким образом лента «Барби» обогнала фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» Дэвида Йейтса, который с результатом в 1,31 млрд долларов удерживал первенство в течение 12 лет.

Variety отмечает, что кинокартина Греты Гервиг также может обогнать по сборам мультфильм Аарона Хорвата и Михаэля Еленика «Братья Супер Марио в кино», собравший 1,358 млрд долларов. Это сделает «Барби» лучшим фильмом в мировом прокате.

Ранее профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound объявила о завершении работы над дубляжом фильма «Барби» и указала, что в российских кинотеатрах лента появится 9 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / Warner Bros
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