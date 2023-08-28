Фильм «Барби» стал самым кассовым в истории кинокомпании Warner Bros

По данным издания, мировые сборы кинокартины превысили 1,34 млрд долларов. Таким образом лента «Барби» обогнала фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» Дэвида Йейтса, который с результатом в 1,31 млрд долларов удерживал первенство в течение 12 лет.

Variety отмечает, что кинокартина Греты Гервиг также может обогнать по сборам мультфильм Аарона Хорвата и Михаэля Еленика «Братья Супер Марио в кино», собравший 1,358 млрд долларов. Это сделает «Барби» лучшим фильмом в мировом прокате.

Ранее профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound объявила о завершении работы над дубляжом фильма «Барби» и указала, что в российских кинотеатрах лента появится 9 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

