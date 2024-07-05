Мизулина попросила проверить комика Гудкова на предмет дискредитации армии

Она назвала его русофобом, который намерен показывать свое шоу в 52 регионах. По словам Мизулиной, он высказывался против спецоперации, «призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню «Я русский», чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации».

«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?», — задалась вопросом глава организации.

Ранее стало известно, что Гудков решил отказаться от выступлений в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

