Комик Александр Гудков рассказал, что толкнул беременную Рианну
Шоумен Александр Гудков в шоу «Секретик» рассказал о том, что на модном показе Gucci в 2022 году толкнул в спину певицу Рианну.
Гудков рассказал, что в тот вечер был лицом бренда Gucci. В одном из коридоров, по словам шоумена, было очень много людей и тогда он толкнул женщину, стоявшую перед ним, и грубо попросил ее поторопиться.
«Я в спину ей говорю: «Давай быстрее иди», - вспомнил артист.
Той женщиной оказалась певица Рианна. Гудков отметил, что исполнительница была на восьмом месяце беременности. Он сделал вид, что ее толкнул кто-то другой. Комик признался, что ему очень стыдно за свой поступок.
Ранее СМИ сообщали, что Гудков решил отказаться от выступлений в России минимум до конца лета, отмечает RT.
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