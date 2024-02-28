Комик Александр Гудков рассказал, что толкнул беременную Рианну

Гудков рассказал, что в тот вечер был лицом бренда Gucci. В одном из коридоров, по словам шоумена, было очень много людей и тогда он толкнул женщину, стоявшую перед ним, и грубо попросил ее поторопиться.

«Я в спину ей говорю: «Давай быстрее иди», - вспомнил артист.

Той женщиной оказалась певица Рианна. Гудков отметил, что исполнительница была на восьмом месяце беременности. Он сделал вид, что ее толкнул кто-то другой. Комик признался, что ему очень стыдно за свой поступок.

Ранее СМИ сообщали, что Гудков решил отказаться от выступлений в России минимум до конца лета, отмечает RT.

